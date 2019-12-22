Италия

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка за Суперкубок Италии.

Сегодня Ювентус и Лацио встретятся в поединке в рамках Суперкубка Италии.

Матч состоится в столице Саудовской Аравии, Рияде, и начнется в 18:45 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна онлайн видео-трансляция поединка. Также за событиями матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции.



Предлагаем также ознакомиться с анонсом поединка Ювентус – Лацио.

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