Италия

Football.ua представляет анонс матча за Суперкубок Италии между Ювентусом и Лацио.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион Италии Ювентус и обладатель национального кубка разыграют первый трофей сезона — Суперкубок.

Ювентус — Лацио

Воскресенье, 22 декабря, 18:45. Эр-Рияд, Кинг Сауд Юнивесити Стэдиум. Арбитр — Джампаоло Кальварезе

Этот матч уже войдет в историю футбола: на территории Саудовской Аравии впервые женщинам разрешено посетить стадион, вмещающий, кстати, всего 25 000 зрителей, без всяких ограничений (в прошлом году на матч Ювентус — Милан женщин пускали только в сопровождении мужчин, что уже было прорывом).

Также этот матч может стать последним розыгрышем Суперкубка Италии в привычном формате. Вдохновленные примером испанцев, которые разыграют свой Суперкубок между четырьмя командами (два полуфинала и финал), итальянцы уже начали переговоры с радушно принимающими их в последние годы арабскими шейхами. Но это пока вопрос будущего.

Несмотря на то, что Ювентус считается фаворитом противостояния, не стоит забывать, что именно Лацио нанес "старой синьоре" первое поражение в нынешнем сезоне. Если же вспоминать поединки за Суперкубок Италии, то и здесь последняя встреча осталась за "орлами" – 3:2 в 2017 году.

Естественно, всем и не только женщинам на трибунах, захочется увидеть яркое зрелище, но этот момент во многом зависит от Ювентуса. Лацио в нынешнем сезоне и так забивает всем и каждому (делит звание самой результативной команды Серии А с Аталантой — по 38 голов), Чиро Иммобиле забил мячей больше, чем выходил на поле. У "бьянконери" же обилие голов — огромная редкость.

Чуть веселее дело пошло после того, как Маурицио Сарри послушался совета Криштиану Роналду и стал выпускать на поле одновременно великолепного португальца в компании двух аргентинских форвардов — Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы. Но рискнет ли тренер так против Лацио?

Сам Сарри сказал на предматчевой пресс-конференции, что еще не решил, по какой схеме будет играть: 4-3-3 или 4-3-1-2, причем во втором варианте еще надо будет определить, кто сыграет под нападающими: Дибала или Бернардески. С Лацио же все предельно ясно: 3-5-1-1, плавно перетекающая в 3-5-2.

Интересные факты

– Ювентус и Лацио провели между собой 171 матч во всех турнирах: 89 побед «зебр», 42 — «орлов» и 39 ничьих.

– В Суперкубке Италии команды встречались 4 раза: 2 победы у Ювентуса и 2 у Лацио.

– Последняя очная встреча соперников (в Серии А) завершилась победой Лацио со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кьеллини, Хедира — Лукаку, Марушич, Патрик.

Под вопросом: Щесны, Алекс Сандро (оба — Ювентус).

прогноз 2:3

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