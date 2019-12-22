Италия

"Черно-синие" не станут удерживать молодого вингера.

Президент Аталанты Антонио Перкасси заявил о том, что клуб готов отпустить полузащитника Деяна Кулусевски, чтобы получить деньги на усиление состава.

Стоимость шведского вингера оценивается в 30 миллионов евро.

"Нам повезло, что у нас есть игрок, который проявил себя, и должен стать большой звездой. Мы не спешим, но уже имеем некоторые предложения. Мы сделаем то, что делаем всегда – продадим и реинвестируем. Таков наш подход к большинству игроков, это то, что позволило нам вырасти", – приводит слова Перкасси портал Football Italia.

Кулусевский выступает на правах аренды в Парме и в текущем сезоне провел 18 поединков, отличившись четырьмя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании 19-летнего игрока заинтересован Интер.

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