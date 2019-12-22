Представляем видеообзор поединка чемпионата Италии между Аталантой и Миланом.
Аталанта - Милан, getty images
22 декабря 2019, 18:45
В рамках 17-го тура Серии А Аталанта дома принимала Милан и сумела не просто победить, а разгромить соперника с издевательским счетом.
Голы Аталанта забивала на любой вкус, а в пятом мяче активную участь взял Руслан Малиновский.
Аталанта — Милан 5:0
Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 62, 72, Муриэль, 83
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