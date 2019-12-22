Италия

Представляем видеообзор поединка чемпионата Италии между Аталантой и Миланом.

В рамках 17-го тура Серии А Аталанта дома принимала Милан и сумела не просто победить, а разгромить соперника с издевательским счетом.

Голы Аталанта забивала на любой вкус, а в пятом мяче активную участь взял Руслан Малиновский.

Аталанта — Милан 5:0

Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 62, 72, Муриэль, 83

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