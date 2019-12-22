Италия

В решающем поединке коллектив Симоне Индзаги сумел отправить в ворота туринцев три мяча, при этом соперники ответили лишь однажды. Вторая победа Лацио над чемпионом Италии за две недели (3:1).

Итальянский Суперкубок продолжает традицию гастрольных выступлений. Матч между победителем прошлого розыгрыша Серии А туринским Ювентусом и обладателем Кубка Италии, римским Лацио, в этот раз проходил на поле "Университетского стадиона имени короля Сауда" в городе Эр-Рияд — столице и главном финансовом центре Саудовской Аравии. Между прочим, уже во второй раз кряду страна с Аравийского полуострова принимает главный поединок в этом состязании. В прошлый раз, в Джидде, праздновал успех коллектив с черно-белыми цветами формы, переиграв Милан благодаря голу Криштиану Роналду (1:0).

Интересный сюжет с прекрасной предысторией — что еще можно было сказать о предстоящем матче Ювентуса и Лацио? В начале декабря чемпион был разгромлен в противостоянии на "Стадио Олимпико" (3:1), что стало первым поражением туринского Ювентуса на внутренней арене с 26 мая 2019-го года. "Орлы" были неудержимы в той встрече, да и в целом, в текущем сезоне внутри Италии выступают крайне уверенно. Чего не скажешь о еврокубковом опыте Лацио — команде Симоне Индзаги не удалось преодолеть группу Лиги Европы, в которой неожиданно выстрелил румынский Клуж.

Любопытный факт для украинского любителя футбола, который решил уделить внимание данному захватывающему противостоянию был сосредоточен вокруг персоны главного тренера национальной сборной Украины, Андрея Шевченко. В бытность игрока, результативный форвард, являлся единственным футболистом, которому удавалось оформить хет-трик в матче за Суперкубок. Чем еще был примечателен этот факт, Шевченко седлал это в футболке Милана именно в противостоянии с римским Лацио в 2004-м году.

Вряд ли эта информация интересовала игроков Ювентуса на первых минутах встречи, когда коллектив Сарри попал под жесткий прессинг соперника. Определяющий эпизод встречи мог случиться уже на восьмой минуте, однако далеко не неточный удар Луиса Альберто привлекал внимание. Сразу после выстрела испанца его правая нога подверглась жестокому подкату в исполнении Матюиди, и лишь щиток спас футболиста римлян от серьезных проблем перед рождественскими каникулами.

"Орлам" нравилось находиться с мячом в ногах на чужой половине поля, так что они с радостью продолжили нагнетать обстановку у чужих ворот, что привело к логичному с точки зрения развития событий забитому мячу. Лулич накрутил на левом фланге атаки Де Шильо, после чего мягко навесил на дальнюю штангу, где Иммобиле не стал пробовать удачу ударом по опускающемуся мячу, а просто выкатил осторожный пас на набегавшего Луиса Альберто. Именно пострадавшей правой ногой и нанес роковой удар в ближний угол полузащитник номинальных гостей.

Стракошу практически не беспокоили попытки Роналду ударами на силу поразить ворота из любой комфортной позиции в штрафной, так что исполнение стандарта от Паоло Дибалы было чуть ли не единственной ситуацией, когда мяч мог оказаться в воротах подопечных Симоне Индзаги — удар пришелся рядом с левым верхним углом. Вместо этого, Корреа мог похоронить надежды Ювентуса, если бы сумел реализовать опасный выход в контратаку, а Щесны не смог бы среагировать на удар в противоход в дальний угол.

Ювентус выдержал достаточно продолжительную паузу, после чего усилия Роналду для создания голевого момента таки принесли результат. Удар из района полукруга у штрафной Стракоша парировал точно на ногу стоящему неподалеку Дибале, который без помех поразил свободный угол ворот, избежав попадание в офсайд.

Но что-то в этот вечер с Ювентусом было все равно не так. Отсутствие должной поддержки трибун явно не помогало командам раскрыть атакующий потенциал, а на "безрыбье" моментов Лацио чувствует себя очень даже неплохо. Удар Катальди головой чуть в сторону от левой штанги заставил Щесны немного понервничать на линии, однако оборона "зебр" все равно продолжала допускать ошибки при персональной опеке. Вот и потеряли Лулича на дальней штанге при навесе с правого фланга, после чего Сенад гроссмейстерским ударом слету в дальний угол вновь вывел свою команду вперед.

Под завершение встречи Ювентус настолько увлекся созданием моментов для спасения ситуации на табло, что не заметил рывок соперников в контратаку. И если Корреа не смог переиграть Щесны во время выхода один на один, то вот от возможного добивания в этой ситуации в исполнении Пароло свою команду решили всеми способами спасти Родриго Бентанкур. Прямо скажем — перестарался. Фол прямо в полукруге у штрафной, второе предупреждение, Ювентус в меньшинстве, у Лацио штрафной за минуту до финального свистка.

Катальди приговорил соперников точным ударом с правой ноги в ближнюю девятку, а мяч отправился за линию ворот после встречи с перекладиной — эффектная точка в не менее эффектной победе римского Лацио в матче за Суперкубок Италии!

Ювентус — Лацио 1:3

Голы: Дибала, 45 — Луис Альберто, 16, Лулич, 73 Катальди, 90+4



Ювентус: Щесны — Де Шильо (Куадрадо, 55), Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 75) — Дибала — Игуаин (Рэмси, 67), Роналду.



Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Луис Альберто, 66), Лейва (Катальди, 64), Луис Альберто, Лулич — Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа.



Предупреждения: Матюиди, Бентанкур — Лейва, Луис Альберто, Катальди.

На 90+3-й минуте был удален Родриго Бентанкур (Ювентус) (повторное предупреждение).