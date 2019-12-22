Италия

Завершился поединок 17-го тура чемпионата Италии.

В матче 17-го тура Серии А Наполи на последних минутах сумел вырвать победу в гостевой игре против Сассуоло. Эти три очка стали первыми для Дженнаро Гаттузо во главе "партенопеи".

Таким образом, неаполитанцы расположились на восьмом месте в турнирной таблице, а нероверди" — на 12-й позиции.

Сассуоло — Наполи 1:2

Голы: Траоре, 29 — Аллан, 57, Элмас, 90+4

Сассуоло: Пеголо — Мулдур, Марлон (Романья, 51), Пезуло, Кильякопулос — Обьянг, Локателли, Дункан (Джуричич, 84), Траоре, Бога (Маньянелли, 81) — Капуто

Наполи: Мерет — Руй, Луперто (Хисай, 46), Манолас, ди Лоренцо — Зелински, Аллан, Руис (Элмас, 70) — Инсинье, Милик (Мертенс, 77), Кальехон

Предупреждение: Траоре, Локателли — Руй, Элмас