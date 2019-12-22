Завершился поединок 17-го тура чемпионата Италии.
Сассуоло - Наполи, getty images
22 декабря 2019, 23:40
В матче 17-го тура Серии А Наполи на последних минутах сумел вырвать победу в гостевой игре против Сассуоло. Эти три очка стали первыми для Дженнаро Гаттузо во главе "партенопеи".
Таким образом, неаполитанцы расположились на восьмом месте в турнирной таблице, а нероверди" — на 12-й позиции.
Сассуоло — Наполи 1:2
Голы: Траоре, 29 — Аллан, 57, Элмас, 90+4
Сассуоло: Пеголо — Мулдур, Марлон (Романья, 51), Пезуло, Кильякопулос — Обьянг, Локателли, Дункан (Джуричич, 84), Траоре, Бога (Маньянелли, 81) — Капуто
Наполи: Мерет — Руй, Луперто (Хисай, 46), Манолас, ди Лоренцо — Зелински, Аллан, Руис (Элмас, 70) — Инсинье, Милик (Мертенс, 77), Кальехон
Предупреждение: Траоре, Локателли — Руй, Элмас