Италия

Подопечные Дженнаро Гаттузо вырвали победу у своего соперника.

В рамках 17-го тура Серии А Наполи на выезде противостоял Сассуоло. Матч проходил крайне сложно для неаполитанского коллектива — уже в первом тайме они пропустили.

Во втором половине игры Аллан сравнял счет, а победный гол был забит большими усилиями в компенсированное время.

Обзор матча:

Сассуоло — Наполи 1:2

Голы: Траоре, 29 — Аллан, 57, Элмас, 90+4

Сассуоло: Пеголо — Мулдур, Марлон (Романья, 51), Пезуло, Кильякопулос — Обьянг, Локателли, Дункан (Джуричич, 84), Траоре, Бога (Маньянелли, 81) — Капуто

Наполи: Мерет — Руй, Луперто (Хисай, 46), Манолас, ди Лоренцо — Зелински, Аллан, Руис (Элмас, 70) — Инсинье, Милик (Мертенс, 77), Кальехон

Предупреждение: Траоре, Локателли — Руй, Элмас.

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