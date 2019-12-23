Италия

Левый защитник Наполи может сменить клуб уже этой зимой.

Марсель заинтересован в левом фулбеке Наполи Фаузи Гуламе, утверждает Football Italia со ссылкой на печатное издание La Repubblica.

По информации источника, новый тренер "партенопеи" Дженнаро Гаттузо хочет подписать нового левого защитника. Среди кандидатов называется знакомый ему по Милану Рикардо Родригес.

28-летний Гулам блистал в Неаполе, однако два года назад порвал крестообразные связки в матче с Манчестер Сити и с тех пор не смог вернуться на былой уровень.

В нынешнем сезоне на счету Фаузи лишь пять матчей за Наполи во всех турнирах, в которых он наиграл 300 минут.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.