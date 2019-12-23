Италия

Бывший игрок "фиалок" постарается поправить положение дел команды в чемпионате.

Новым тренером Фиорентины стал экс-игрок "фиалок" Беппе Якини, сообщил официальный сайт клуба. Он будет представлен СМИ 28 декабря, а на следующий день проведет первую тренировку команды.

Якини провел 127 матчей за Фиорентину в период с 1989 по 1994 год. В качестве тренера он, среди прочих, работал с Сампдорией, Палермо, Сассуоло и Удинезе.

Предшественник Якини, Винченцо Монтелла, был уволен из-за плохих результатов команды: после 17 туров "фиалки" занимают лишь 15-е место в Серии А. Следующий матч Фиорентина проведет против Болоньи шестого января.

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