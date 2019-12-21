Италия

"Фиалки" прекратили сотрудничество с главным тренером.

Руководство Фиорентины решило расстаться с Винченцо Монтеллой, сообщает официальный сайт клуба.

"Фиалкам" нужен результат, который тренер дать не смог. Последней каплей стало домашнее поражение от Ромы со счетом 1:4.

Фиорентина после 17 туров находится на 14 месте, располагая 17 баллами - всего лишь четыре очка от зоны вылета.

После проигранного матча Роме Винченцо Монтелла был довольно оптимистично настроен, полагая, что клуб верит в него.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.