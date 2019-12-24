Италия

Полузащитник Сельты может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Станислав Лоботка может сменить Сельту на Наполи, утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. По информации источника, стороны ведут переговоры и могут сойтись на переходе в январе за 25 млн евро.

В прошлом Лоботку неоднократно связывали с неаполитанцами. Словака якобы советовал клубу его товарищ по сборной, экс-капитан Наполи Марек Гамшик.

Директор Наполи Кристиано Джунтоли на выходных подтвердил, что команде потребуется еще один полузащитник. Предполагается, что новый тренер Дженнаро Гаттузо хочет перейти на схему 4-3-3.

Приоритетным вариантом для Наполи был Лукас Торрейра из Арсенала, однако в пользу Лоботки говорит более низкая стоимость.

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