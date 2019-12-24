Италия

Экс-полузащитник "фиалок" получил должность в клубе.

Альберто Аквилани станет частью тренерской команды Беппе Якини в Фиорентине, сообщает fiorentina.it.

Полузащитник в бытность игроком провел в составе "фиалок" 105 матчей, в которых отметился 15 голами и 11 результативными передачами.

Фиорентина находится на пятнадцатом строчке турнирной таблицы, а последним местом работы Аквилани была юниорская команда "фиалок".

Напомним, что Беппе Якини возглавил Фиорентину после увольнения Монтеллы.

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