Италия

"Фиалки" хотят заполучить хавбека Интера.

Полузащитник Интера Маттео Политано стал главной целью Фиорентины на зимнее трансферное окно, сообщает The Gazzetta dello Sport.

По данным источника, новый главный тренер "фиалок" Джузеппе Якини уже попросил руководство клуба связаться с "нерадзурри" касательно покупки хавбека.

Напомним, специалист и 26-летний футболист работали вместе в Сассуоло. Ранее СМИ сообщали, что в шорт-лист Фиорентины также входят форварды Симоне Дзадза, Андреа Петанья и Патрик Кутроне.

Также утверждалось, что "фиалки" уже связались с Вулверхэмптоном относительно аренды Кутроне.