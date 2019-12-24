Италия

Форвард может вернуться в Италию спустя полгода в Англии.

Спортивный директор Фиорентины Даниэле Праде прибыл в Англию, чтобы договориться об аренде нападающего Вулверхэмптона Патрика Кутроне, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

В случае переезда во Флоренцию Кутроне будет работать под руководством нового тренера команды Беппе Якини.

"Фиалкам" придется выдержать конкуренцию со стороны Торино, который также хочет арендовать форварда. При этом "быки" хотят иметь право выкупа футболиста.

Кутроне заявил о себе в сезоне-2017/18, забив 10 голов в 28 матчах Серии А. Однако в последующей кампании Патрику не хватало стабильности, и этим летом он был продан в Вулверхэмптон за 18 млн евро.

На Молинью карьера Кутроне складывается не лучшим образом. Он лишь трижды выходил в основе в Премьер-лиге, а всего принял участие в 12 матчах чемпионата. В них форвард забил два гола.