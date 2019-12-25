Италия

"Партенопеи" заинтересованы в защитнике "россонери".

Как сообщает Corriere dello Sport, Наполи готовится к уходу Фаузи Гулама из команды и уже находится в поисках нового левого защитника.

По данным источника, одним из главных пренетдентов на эту позицию остается фулбэк Милана Рикардо Родригес. В текущем сезоне 27-летний игрок провел лишь 5 поединков в футболке "россонери".

Напомним, действующий контракт футболиста истекает в 2021 году, но Милан готов отпустить защитника уже в январе за 8-9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родригес может и вовсе покинуть Италию, переехав в Турцию, где в его услугах заинтересован Фенербахче.