Египетский полузащитник не перейдет в стан "дьяволов".
МОХАМЕД ЭЛЬНЕНИ, ФОТО GETTY IMAGES
27 декабря 2019, 12:55
Мохамед Эльнени не подошел Милану. Клуб нужен игрок с другими характеристиками, сообщает твиттер Николо Ширы.
Журналист утверждает, что полузащитника Бешикташа, права на которого принадлежат Арсеналу, предложили "дьяволам", но те отказались от сделки.
Мохамед Эльнени в этом сезоне провел 17 поединков за Бешикташ, в которых отметился результативной передачей.
Отметим, что ранее интерес к египтянину, по словам его агента, также проявляла Рома.