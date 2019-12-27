Италия

Египетский полузащитник не перейдет в стан "дьяволов".

Мохамед Эльнени не подошел Милану. Клуб нужен игрок с другими характеристиками, сообщает твиттер Николо Ширы.

Журналист утверждает, что полузащитника Бешикташа, права на которого принадлежат Арсеналу, предложили "дьяволам", но те отказались от сделки.

Мохамед Эльнени в этом сезоне провел 17 поединков за Бешикташ, в которых отметился результативной передачей.

Отметим, что ранее интерес к египтянину, по словам его агента, также проявляла Рома.