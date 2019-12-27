Италия

Мяч пересек линию после касания о перекладину, что осталось вне зоны видимости арбитров.

В поединке 18-го тура Серии В арбитры не засчитали очевидный гол в ворота Козенцы после удара Самуэля Риччи.

Поединок завершился минимальной победой хозяев. Полузащитник Эмполи, после удара которого мяч пересек линию, прокомментировал эпизод.

"Очень жаль, что гол не засчитали, но все ошибаются, и, безусловно, судья пожалеет об ошибке после просмотра повтора. Мы заслужили ничью, но нужно быть спокойными, ведь через три дня у нас следующий матч", — приводит слова полузащитника официальный сайт Эмполи.

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