Италия

Сергей Шевченко — об игроках и командах, приятно нас удививших.

Суммарно у нас будет сразу десять номинантов: три команды, пять игроков, один тренер и даже один матч.

Команды

Лацио

"Бьянкочелести" на слуху. Шутка ли – единственная команда, сумевшая обыграть Ювентус Маурицио Сарри, да еще и дважды, причем с одинаковым счетом 3:1. Подопечные Симоне Индзаги закрепились в зоне Лиги чемпионов и даже сократили отставание от двух лидеров, что дает возможность записать их в претенденты на "скудетто". Удивительно, что Лацио обошелся фактически без громких трансферов – летом под основу взяли только Лаццари из СПАЛа. Прогрессировали давно знакомые нам игроки: Иммобиле, Луис Альберто, Милинкович-Савич… Даже Корреа уже примелькался по прошлому сезону. Каждого из них не запишешь в открытия, а вот всю команду – безусловно.

Кальяри

Неожиданный обитатель верхов таблицы, о котором мы недавно писали. Кальяри провел идеальную трансферную кампанию: продал своего воспитанника Бареллу за огромную сумму, а взамен укомплектовал полузащиту качественными исполнителями во главе с Наингголаном, который переживает на Сардинии вторую молодость. От команды ждали улучшения результатов, но прыжок из второй половины таблицы в зону Лиги чемпионов по-настоящему впечатлил. Под конец года Кальяри не хватило сил (плюс травмы не обходили стороной), да и обиднейшее поражение от Лацио ударило по морали, но в новом году островитяне – одна из главных интриг чемпионата. Уж на Лигу Европы-то обязаны замахнуться.

Парма

Еще одна приятно удивившая команда. Парма очень тяжело играла весной, когда лишь заранее обеспеченная фора спасла ее от борьбы за выживание. Лидеры команды уже немолоды, летом ушли несколько основных игроков, и в сумме это давало безрадостную картину. На деле "крестоносцы" доказали, что не планируют терять выстраданное место в элите. Это действительно неудобный соперник, мастерски выкатывающий "автобус" и контратакующий на пространстве. Жервиньо еще рано списывать, травмированного Инглезе блестяще заменял Корнелиус, Куцка оказался универсальным игроком, а с лучшего игрока в составе Пармы мы начнем следующий раздел.

Игроки

Деян Кулусевски (Парма)

Этому шведу македонского происхождения всего 19 лет. Его контракт принадлежит Аталанте, за которую он в минувшем сезоне провел три матча. Текущий сезон – первый полноценный для Кулусевски на взрослом уровне, и он сумел оправдать доверие со стороны тренера. Деян – левша, играющий на правом фланге. Его особенность – сочетание габаритов (186 см, 79 кг) со скоростью и техникой. Кулусевски идеально вписался в контратакующий стиль пармезанцев, образовав эффективную связку с Жервиньо. Он хорош при завершении атак, но также не жадничает и часто ассистирует партнерам – в общем, современный фланговый нападающий.

Стефано Сенси (Интер)

Буквально, лучший футболист Серии А в начале сезона. Интер добывал результат, укрепляя притязания на чемпионство, а мозгом команды был юркий центрхав. Сенси – наследник "Хавиньесты". Техничный, быстро принимающий решения, ловко разворачивающий игру. Он еще и сам забивал регулярно. Характерно, что поражение от Ювентуса оформилось, когда Стефано получил травму по ходу первого тайма. Увы, его восстановление затянулось из-за рецидива, и Сенси полноценно вернулся на поле только в декабре. Интер научился справляться и без него, но в игре команды не ощущается сентябрьской легкости.

Жереми Бога (Сассуоло)

Если Сенси был лидером Сассуоло в прошлом сезоне, то Бога раскрывается там сейчас. "Нероверди" – команда нестабильная, регулярно пропускающая, зато ее "группа атаки" всегда хороша при Де Дзерби. Бога, игрок сложного футбольного происхождения (родился во Франции, воспитывался в Челси, заигран за сборную Кот-д’Ивуара), выходит на левом фланге нападения. Особенность Жереми – дриблинг. Мяч словно прилипает к его ногам. Недаром Бога – с большим отрывом лучший игрок Серии А по количеству успешных обводок (4,1 за игру). А уж как издевательски легко он забил Буффону, перебросив мяч через ветерана.

Филиппо Фалько (Лечче)

Многие ли знали о таком футболисте до этого сезона? Фалько, между прочим, уже 27 лет, и большую часть карьеры он провел в Серии В (исключение – девять матчей за Болонью в сезоне-2015/16). Эдакий талант из глубинки, классическая "десятка" с впечатляющим арсеналом приемов. Не обманывайтесь статистикой голов и ассистов (всего лишь 2+2). Чтобы оценить игру Фалько, надо смотреть матчи с участием Лечче. Это лидер команды, создающий моменты за счет дриблинга и видения поля. Филиппо входит в топ-10 игроков Серии А по таким показателям, как дриблинг и ключевые передачи. Благодаря его мастерству Лечче, который изначально выглядел главным аутсайдером лиги, до сих пор держится вне зоны вылета.

Тео Эрнандес (Милан)

Неожиданно видеть в списке открытий представителя Милана, но Эрнандес действительно удивил. Тео, вне всякого сомнения, лучший игрок нынешних "россонери". Он застолбил за собой левый фланг обороны, наглухо вытеснив Родригеса (тот, осознав бесперспективность ситуации, может уйти уже зимой), но по-настоящему хорош в подключениях. На счету француза уже четыре гола, причем ранее за ним такой результативности не наблюдалось. "Гадзетта" даже расшифровывала схему Милана как 3-2-2-3, где записала Эрнандеса крайним нападающим – настолько высоко играет Тео у Пьоли. К тому же, позор в Бергамо проходил без него – Эрнандес вовремя перебрал "горчичников". Или это Милан так слаб без своего лидера?

Тренер

Роландо Маран

Никаких вопросов. До начала сезона Маран выглядел чуть ли не слабым звеном укрепившегося Кальяри. Очень уж "дуболомным" был его Кьево. Однако, простоватый футбол с обилием борьбы – не стиль тренера, а лишь использование лучших качеств игроков. Кальяри с Наингголаном, Нандесом и Симеоне заиграл совсем иначе, это современная команда, умеющая прессинговать и проводить быстрые атаки. Плюс отличная атмосфера в коллективе – и вот команда Марана решает принципиально иные задачи.

Матч

Лечче – Дженоа – 2:2

Уточним: речь не о лучшем матче сезона. Если говорить об уровне противостояния, то таковым стоило бы назвать встречу Интера с Ювентусом. Если о драматизме – то победу Лацио над Кальяри с двумя голами в компенсированное время (но эти две команды были на ходу, и от их встречи ждали чего-то эдакого). Лечче и Дженоа удивили. Два аутсайдера выдали потрясающий спектакль с лихо закрученным сюжетом. Красочные голы Пандева и Фалько, "камбэк" хозяев, игра гостей на отбой вдевятером – лишь краткий перечень того, что творилось на залитом солнцем поле Виа дель Маре. Обязательно посмотрите хотя бы обзор.