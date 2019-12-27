Шведский форвард впервые высказался о возвращении в Милан.
Златан Ибрагимович, ФК Милан
27 декабря 2019, 20:38
Нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком Милана, за который он уже выступал в период с 2010 по 2012 год.
Опытный швед поделился эмоциями после возвращения в стан "россонери".
"Я возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю".
"Буду бороться вместе со своими партнерами по команде, чтобы изменить ход этого сезона. Сделаю все, чтобы достичь поставленных целей", — приводит слова Златана официальный сайт Милана.
Отметим, что Ибрагимович перешел в Милан в статусе свободного агента после завершения своего контракта с Лос-Анджелес Гэлакси.
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