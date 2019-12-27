Италия

Серия А вспомнила лучшие моменты уходящего года.

В Серии А 2019-й год запомнился феноменальной результативностью ветерана Фабио Квальяреллы, раскрывшимися талантами Стефано Сенси, Николо Дзаньоло, Мойзе Кина и других, уходом из Наполи легенды клуба Марека Гамшика, возвращением в Италию Антонио Конте и Маурицио Сарри, а также героизмом Синиши Михайловича, не сломленного раком.

Все это и многое другое в подборке, которую сделала Серия А для своих поклонников:

2020-й футбольный год начнется для Серии А матчами 18-го тура 5 января.

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