Италия

Сергей Шевченко — об игроках и командах, которые не оправдали ожиданий

Как и в тексте, посвященном открытиям, здесь будет десять номинантов: три команды, пять игроков, один тренер и один матч.

Команды

Наполи

Перед началом сезона Наполи воспринимался как минимум командой из первой четверки. Опытный и мастеровитый состав, авторитетный тренер, более-менее насыщенная трансферная кампания (Манолас, Ди Лоренцо, Лосано, Льоренте). На деле получилась скандальная история, о которой мы писали. Внутри клуба разгорелся конфликт: ветераны противостояли тренеру, а эксцентричный президент Де Лаурентис подливал масла в огонь непредсказуемыми решениями. Как итог, неаполитанцы докатились до восьмиматчевой безвыигрышной серии в чемпионате и обнаружили себя в середине таблицы. Анчелотти уволен, его заменил Гаттузо, так что всё только начинается.

Милан

Клуб, достойный звания "разочарование десятилетия". Новый сезон – новые обломы. Теперь в Милане решили строить команду из молодежи, где игроки должны увеличивать свою стоимость. Из, в общем, неплохой идеи получилось сырое ничего. Эта самая молодежь потерялась на фоне деградировавших ветеранов, а смены тренеров у "россонери" одна поразительнее другой. После отправки Джампаоло в утиль клуб назначил Стефано Пиоли, который воспринимается не иначе как временщиком. Справедливости ради, при нем наметился определенный прогресс, но весь позитив смыло бергамскими 0:5.

Дженоа

Не только гранды могут разочаровывать. Дженоа уже несколько сезонов подряд балансирует на грани вылета, но этим летом клуб провел внушительную трансферную кампанию. Состав "грифонов" пополнили опытные Шёне и Сапата, молодые Агудело и Пинамонти – вполне приличный состав. Команда даже стартовала неплохо, но после серии неудач главный тренер Андреаццоли был уволен. Отсутствие терпения – фирменная черта Энрико Прециози, владельца Дженоа, из-за которой сезон может быть безнадежно испорчен. Новым тренером стал неопытный Тиаго Мотта, при котором генуэзцы скатились на последнее место в лиге.

Игроки

Маттейс де Лигт (Ювентус)

Один из героев прошлогодней Лиги чемпионов был куплен Ювентусом за 75 миллионов евро, но его адаптация в Италии, мягко говоря, затянулась. В самом начале сезона травмировался Кьеллини, а в паре с Бонуччи Де Лигт чувствовал себя неуверенно. Он часто ошибался, а регулярная игра руками в собственной штрафной площадке стала поводом для бесчисленных шуток. Статистика к концу октября поражала: голландец имел отношение к 62% голов, пропущенных "старой синьорой". В конце концов, Сарри не выдержал и усадил Маттейса в резерв, заменив его на более надежного Демирала.

Лоренцо Инсинье (Наполи)

Откровенно неудачный год для Инсинье. Весной он долго торговался по поводу нового контракта. Этот сезон начал вроде бы неплохо, но как только в Наполи разгорелся конфликт, резко ушел в тень – ни голов, ни ассистов с конца октября. Дошло до того, что Лоренцо, коренного неаполитанца и капитана "партенопеи", акцентированно освистывают собственные болельщики. В их глазах он – один из главных виновников спада команды. Возможно, ему всё-таки стоило покинуть Неаполь минувшим летом.

Сусо (Милан)

Резкий спад одного из лучших игроков Милана последних лет. Проблемы для Сусо начались со сменой тренера, поскольку ему не находилось места в схеме Джампаоло. Для испанца подыскали новую позицию, но "треквартиста" из него не получился. Более того, когда Сусо отправили на любимый правый фланг, к нему не вернулся прежний уровень игры. Где же любимые обводящие удары и нестандартные передачи? Пока в его активе только один гол и два ассиста в 15 матчах – никчемный показатель для футболиста такого уровня. Неудивительно, что перед началом трансферного окна активизировались разговоры об уходе Сусо – в частности, называются Севилья и Наполи.

Кшиштоф Пьонтек (Милан)

Еще одно миланское горе. В тексте, посвященном Златану Ибрагимовичу, мы упоминали о проблемах "россонери" с центром нападения. Пьонтек – бледная тень себя самого образца прошлого сезона. Можно говорить о недостаточной поддержке из глубины, всё-таки игрок априори зависимый, но всего лишь один гол с игры за первую часть сезона – такая статистика никуда не годится.

Лассе Шёне (Дженоа)

Вы не забыли об этом мастере стандартов? Минувшей весной он блистал в плей-офф Лиги чемпионов, забивал эффектный мяч Реалу и был эдаким "дядькой" среди молодежи Аякса. Летом Шёне отправился свободным агентом в Дженоа, где пока не преуспел. Удивительно, но после амстердамской команды трудности с адаптацией испытывают и возрастные игроки – датчанину уже 33 года. Он забил всего один мяч, да и тот после грубой ошибки Пепе Рейны (ныне резервного голкипера Милана), не отдал ни одной результативной передачи, а под конец года и вовсе начал понемногу выпадать из основы.

Тренер

Марко Джампаоло (Милан)

Стоило ли уходить из Сампдории? Там Джампаоло считался одним из наиболее перспективных тренеров Италии, а его оригинальную схему 4-3-1-2 с придыханием разбирали любители тактики. Увы, попытка выйти на новый уровень закончилась оглушительным провалом. Тон задал уже первый официальный матч с Удинезе, когда Милан проиграл, ни разу не ударив в створ ворот. Затем были вдрызг проигранные матчи Интеру и Фиорентине, после которых Джампаоло не спасла даже победа над Дженоа. Метания с тактикой выдавали неуверенность тренера в собственных силах, а командный дух заставлял жалеть о временах Гаттузо. Похоже, Марко оказался не в то время не в том месте…

Матч

Интер – Рома – 0:0

Обе команды вообще-то умеют играть в красивый атакующий футбол, но это был не тот случай. Интер как раз начал прихрамывать из-за травм Бареллы и Сенси – заменивший их Борха Валеро ныне хорош лишь эпизодически. Рома в свою очередь лишилась Эдина Джеко – вместо него центрфорварда играл Дзаньоло. Паулу Фонсека вспомнил, как против его Шахтера запирались в чемпионате Украины, и выкатил классический "автобус", а подуставшие "нерадзурри" все 90 минут уныло тыкались в плотную оборону и уверенно сыгравшего Миранте. Пять ударов в створ ворот за весь матч – так себе зрелищность.