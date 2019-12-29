Италия

В ближайшее время Болонья и Аталанта согласуют переход нападающего бергамасков Мусы Барроу.

На встрече представителей Болоньи и Аталанты в понедельник, 30 января, должна решиться судьба форварда "богини" Мусы Барроу, которого хотят приобрести "россоблу".

Клубы никак не могли договориться о цене нападающего сборной Гамбии (7 матчей, 1 гол): Аталанта требовала 15 миллионов евро, Болонья предлагала 10 миллионов. Но, как полагает Gazzetta dello Sport, стороны готовы пойти на компромисс.

21-летний Барроу всю свою карьеру провел в Аталанте (49 матчей во всех турнирах, 8 голов). В нынешнем сезоне на счету Мусы 7 матчей в Серии А (2 ассиста).

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