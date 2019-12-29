Италия

Наполи и Ювентус обсудят обмен правых защитников Элсида Хисая и Маттиа Де Шильо.

Тренер Ювентуса Маурицио Сарри заинтересован в защитнике Наполи Элсиде Хисае и готов ради него расстаться с Маттиа Де Шильо — сообщает Calciomercato.

Хисай играл под руководством Сарри в Эмполи (109 матчей во всех турнирах, 1 гол) и Наполи (176 матчей), но проиграл конкуренцию за место в составе неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо.

Пока неизвестно, согласен ли экс-тренер Милана Дженнаро Гаттузо вновь работать с Де Шильо, перешедшим в Ювентус (57 матчей во всех турнирах, 1 гол) из Милана (133 матча).

Также Де Шильо интересуется ПСЖ, предложивший обменять его на Томаса Менье.

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