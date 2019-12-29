Италия

Нападающий Фиорентины Кевин-Принс Боатенг считает, что большие деньги испортили футбол.

Кевин-Принс Боатенг уверен, что в современном футболе больше нет души, остались только суммы в контрактах.

"Совершенно очевидно, что для профессионала футбол — это работа, способ заработать деньги, – цитирует нападающего Фиорентины Gazzetta dello Sport. – Однако стремление заработать как можно больше превращается в навязчивую идею, и уже никто не думает о каком-то престиже, верности команде..."

"Но при этом большие деньги, которые крутятся в футболе, имеют еще одно очень плохое влияние. Многие молодые игроки, уже в 19 лет получающие колоссальные суммы и ездящие на дорогих машинах, считают, что жизнь удалась и не стремятся прогрессировать. Вместо того, чтобы развивать свой талант и тренироваться, они сидят, уткнувшись в игровые приставки или Инстаграм".

"Да, проблемы были и во времена моей молодости, я сам совершил множество ошибок, но сейчас деньги превратились в проклятие футбола, они убивают его душу".

32-летний экс-форвард сборной Ганы (15 матчей, 2 гола) выступал за Герту (53 матча во всех турнирах, 5 голов), Тоттенхэм (24, 0), Боруссию Д (11, 0), Портсмут (27, 5), Милан (114, 18), Шальке (60, 7), Лас-Пальмас (29, 10), Айнтрахт Ф (36, 6), Сассуоло (15, 5), Барселону (4, 0) и Фиорентину (8, 1).

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