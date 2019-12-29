Италия

Защитник Галатасарая Юто Нагатомо может продолжить карьеру в Болонье.

Юто Нагатомо может вернуться в Италию, если примет предложение Болоньи — сообщает Football Italia.

33-летний левый защитник является стабильным игроком "основы" Галатасарая, но по окончании сезона-2019/20 у него заканчивается контракт и он станет свободным агентом.

Один из лидеров сборной Японии (122 матча, 4 гола) выступал за ФК Токио (чемпион Японии, 85 матчей во всех турнирах, 6 голов), Чезену (16, 0), Интер (обладатель Кубка Италии, 210, 11) и Галатасарай (двукратный чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Турции, 62, 3).

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