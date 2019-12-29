Италия

А вот татуировки, по словам хавбека Фиорентины — это "защитная стена".

Полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг заверил, что "все эти деньги в футболе – проклятие", а сам спорт – "просто бизнес, где футболисты – лишь цифры".

"Все эти деньги в футболе – это проклятие. Футбол теперь просто бизнес, а футболисты – лишь цифры. Если ты не в форме, тебя меняют. Точка. Лояльности больше нет, и это грустно", — заявил Кевин-Принс в интервью Bild am Sonntag.

"Нужно провести исследование, чтобы увидеть, сколько футболистов счастливы ходить на тренировки, и сколько развлекаются. Конечно, футбол – это работа для профессионалов, но она оплачивается оплачивается настолько хорошо, что это становится источником стресса".

"Давление столь огромно, что легко говорить о такой вещи, как депрессия. Бывают времена, когда мне весело, а бывает – нет. Раньше мне всегда было весело".

"Меня раздражает видеть ребят, которые не показывают свой талант. Я знаю, каково это – перевести талант. Некоторые в 19 лет водят Мерседес, получают зарплату и счастливы. У них всех есть талант, но они не делают ничего. Только играют на своих Плейстейшн и добавляют посты в Инстаграм. Последними приезжают на тренировку, уезжают – первыми. Когда-то я сам так делал, но этого больше нельзя позволять в футболе".

На теле у Боатенга много татуировок, но теперь он этому не очень рад.

"Мне бы хотелось, чтобы у меня никогда не было татуировок. Сегодня намного красивее, если у тебя их нет, потому что у всех тела забиты рисунками. Тату – как защитная стена, без которой мы практически чувствуем себя обнаженными, но это именно то, чего я хочу".

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