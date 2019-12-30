Италия

"Фиалки" проявляют интерес к хавбеку Торино.

Полузащитник Торино Суалихо Мейте попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Фиорентина намерена укрепить состав в зимнее трансферное окно и хочет подписать центрального хавбека. "Фиалки" уже заявили руководству туринского клуба об интересе к французу.

Мейте выступает в составе Торино с 2018 года, перейдя из Монако за 11,5 млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 20 поединков в футболке "быков", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина не может договориться с Вулверхэмптоном по трансферу Кутроне.

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