"Фиалки" проявляют интерес к хавбеку Торино.
Суалихо Мейте, Getty Images
30 декабря 2019, 13:59
Полузащитник Торино Суалихо Мейте попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Фиорентина намерена укрепить состав в зимнее трансферное окно и хочет подписать центрального хавбека. "Фиалки" уже заявили руководству туринского клуба об интересе к французу.
Мейте выступает в составе Торино с 2018 года, перейдя из Монако за 11,5 млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 20 поединков в футболке "быков", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Фиорентина не может договориться с Вулверхэмптоном по трансферу Кутроне.
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