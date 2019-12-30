Италия

"Фиалки" намерены арендовать форварда с последующим правом выкупа.

Фиорентина не оставляет попыток оформить трансфер нападающего Вулверхэмптона Патрика Кутроне.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны ведут переговоры, и будущее 21-летнего итальянца должно быть известно уже на этой неделе.

Главная проблема завершения сделки — клубы не могут договориться по сумме трансфера.

Фиорентина хочет взять Кутроне в аренду с последующим правом выкупа за 15 миллионов евро, тогда как Вулверхэмптон намерен выручить за футболиста 20 миллионов.

Стоит отметить, что Патрик Кутроне оказался на скамейке запасных "волков" на матч против Ливерпуля. Отмечается, что Вулверхэмптон не будет препятствовать уходу итальянца.

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