Италия

Еще три миллиона евро Манчестер Юнайтед может получить в виде бонусов.

Рома сделала предложение Манчестер Юнайтед о выкупе центрального защитника Криса Смоллинга, сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Скира.

"Волки" предлагают за Криса 15 млн евро и еще три миллиона в виде бонусов. Сам футболист может подписать контракт на пять лет с заработной платой в 3,2 млн евро за сезон.

Смоллинг перебрался в Рому перед стартом этой кампании на правах аренды. 30-летний защитник сыграл в 15 матчах за "волков" во всех турнирах, отметившись двумя голами и ассистом.

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