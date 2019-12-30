Италия

Нападающий Аталанты может обойтись "старой синьоре" в 45 млн евро.

Ювентус и Аталанта согласовали детали трансфера нападающего Деяна Кулусевски, утверждает Джанлука Ди Марцио. "Бьянко-нери" заплатят за игрока 35 млн евро и еще 10 млн будут прописаны в виде бонусов, пять из которых – сложнодостижимые.

Сам Кулусевски получит контракт на пять лет с заплатой два миллиона евро за сезон.

Предполагается, что форвард до конца сезона останется в аренде в Парме, за которую выступал в первой части кампании. На счету шведского воспитанника Аталанты четыре гола и семь ассистов в 17 матчах Серии А в этом сезоне.

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