Италия

Хавбек Ювентуса высказался о работе с итальянским коучем и результатах команды.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич поделился мнением о главном тренере команды Маурицио Сарри, который возглавил туринский клуб прошлым летом.

"Были некоторые тактические наработки, на которые мы могли положиться после пяти лет с Аллегри, и игроки привыкли к определенному типу футбола, тогда как с приходом Сарри многое изменилось. Нам нужно привыкнуть к тренеру, и он все еще должен узнать нас полностью".

"Я не был бы слишком пессимистичным в отношении ситуации, так как мы все еще находимся в процессе достижения всех наших целей. Вы увидите настоящий Ювентус в феврале-марте, поскольку этот клуб привык побеждать и будет продолжать это делать", — приводит слова Пьянича Corriere dello Sport.

Боснийский хавбек также извинился перед болельщиками за проигрыш Лацио в матче за Суперкубок Италии.

"Мы приносим искренние извинения фанатам за то, что они не забрали этот трофей домой, и я все еще злюсь на то, как мы проиграли тот поединок".

"Важно, чтобы мы использовали свою злость во благо, так как это может послужить дополнительной мотивацией для достижения наших целей", — добавил Миралем.

Ювентус занимает вторую позицию в итальянской Серии А по итогам первой половины сезона, набрав 42 очка в 17-ти турах. Подопечные Сарри уступают Интеру только по разнице забитых и пропущенных мячей.

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