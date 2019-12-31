Италия

Римляне собираются арендовать нападающего Милана.

Рома интересуется польским нападающим Милана Кшиштофом Пьонтеком, сообщает твиттер аккаунт Николо Ширы.

Игрок по-прежнему стремится доказать свою состоятельность в стане "дьяволов", но в случае чего готов покинуть столицу Италии.

В этом сезоне на счету Кшиштофа Пьонтека всего лишь четыре забитых гола в 17 поединках в футболке Милана.

Напомним, что Рома также рассматривает вариант с подписанием украинского нападающего Романа Яремчука.