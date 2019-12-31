Италия

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду может продлить действующее соглашение.

Ювентус готов предложить Криштиану Роналду новый контракт, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, "бьянконерри" довольны работой 34-летнего форварда. Издание не сообщает, на какой срок предложит Ювентус новый контракт.

Также туринский клуб не смущает то, что в 2022 году (на столько рассчитано действующее соглашение), Роналду будет уже 37 лет.

Напомним, что ранее португалец выразил желание играть до 40 лет на профессиональном уровне.

В текущем сезоне Роналду в 21 матче во всех турнирах забил 12 голов и отличился 2 результативными передачами.

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