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    31 декабря 2019, 20:22

    Три гола Малиновского и еще 96 мячей — в нарезке всех голов Аталанты в 2019 году

    Вашему вниманию все голы итальянской команды за 2019-й год.

    Все голы Аталанты в 2019 году, фото: Youtube
    Все голы Аталанты в 2019 году, фото: Youtube 31 декабря 2019, 20:22

    Аталанта подвела итоги 2019 года и официальный Youtube-канал "богини" опубликовал видео всех голов клуба за этот промежуток. 

    Видео

    Отметим, что в нарезку вошли также голы Руслана Малиновского в матче против Манчестер Сити в ЛЧ (с пенальти), Вероне и Болонье в Серии А. 

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