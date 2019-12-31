Три гола Малиновского и еще 96 мячей — в нарезке всех голов Аталанты в 2019 году

Италия

Вашему вниманию все голы итальянской команды за 2019-й год.

Все голы Аталанты в 2019 году, фото: Youtube

Все голы Аталанты в 2019 году, фото: Youtube

Аталанта подвела итоги 2019 года и официальный Youtube-канал "богини" опубликовал видео всех голов клуба за этот промежуток.

Видео:

Отметим, что в нарезку вошли также голы Руслана Малиновского в матче против Манчестер Сити в ЛЧ (с пенальти), Вероне и Болонье в Серии А.