Италия

Команда Антонио Конте пополнила ряды претендентов на хавбека Тоттенхэма.

Интер заинтересован в подписании Кристиана Эриксена из Тоттенхэма. Однако "нерадзурри" планируют провернуть трансфер летом, когда игрок станет свободным агентом, сообщает Джанлука Ди Марцио.

"Нерадзурри" предложат деньги за Кристиана в январе только если не договорятся по Артуро Видалю из Барселоны. Предполагается, что "шпоры" готовы отпустить игрока примерно за 20 млн евро, чтобы не потерять его даром.

Летом подписать Эриксена будет куда сложнее. В частности, в подписании датчанина заинтересованы Ювентус, Манчестер Юнайтед, а также ряд других клубов.

В нынешнем сезоне на счету Кристиана два гола и два ассиста в 17 матчах (977 минут) за Тоттенхэм в Премьер-лиге.