Италия

Милан объявил, под каким номером будет выступать швед.

Милан официально представил Златана Ибрагимовича. Также стало известно, под каким номером будет выступать 38-летний футболист.

Таким образом, Златан выбрал себе 21-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что шведский форвард будет выступать под 11-м номером, который пока еще принадлежит Фабио Борини.

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