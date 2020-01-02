Марио Манджукич поделился мнением о форварде Ювентуса Криштиану Роналду.
Роналду и Манджукич, Getty Images
02 января 2020, 21:59
После перехода в Аль-Духаиль Марио Манджукич поделился своим комментарием касательно Ювентуса, новой команды и Криштиану Роналду.
"У меня было много времени, чтобы обдумать все предложения и выбрать вариант для дальнейшей работы. Я благодарен Аль-Духаиль, клуб помогает мне на поле, так и за его пределами. Я чувствую себя как дома, это хороший знак. Присутствие Медхи Бенатия здесь очень важно".
"Отсутствие игровой практике? Для меня это было в новинку. Я старался изо всех сил оставаться в кондициях. Я не хочу говорить о прошлом. Давайте смотреть в будущее".
Также Марио Манджукич поделился мнением о Криштиану Роналду.
"Все знают, что он невероятный футболист, который усердно работает над собой. Мне нравилось играть с ним. Мы прекрасно понимали друг друга", — приводит слова Манджукича Football Italia.
В текущем сезоне Манджукич не появлялся на поле за Ювентус.
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