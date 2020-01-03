Италия

Защитник Севильи Симон Кьяер, выступающий за Аталанту на правах аренды, недоволен количеством игрового времени.

Агент Симона Кьяера подтвердил, что в январе его клиент покинет Аталанту, арендовавшую его у Севильи в последний день летнего трансферного окна, чтобы гарантировать себе постоянную игровую практику накануне финального турнира Евро-2020.

"Ситуация в Аталанте неприемлема для Симона, – цитирует Миккеля Бека Ekstrabladet. – Если тренер не рассчитывает на него, то лучше расстаться и не терять зря время. Я уже работаю над поиском клуба, где Симон будет всем доволен. Пока не буду называть конкретные команды, но интерес к нему проявляют многие".

30-летний игрок сборной Дании (97 матчей, 3 гола) выступал за Мидтьюлланн (21 матч во всех турнирах, 0 голов), Палермо (65, 5), Вольфсбург (63, 3), Рому (24, 0), Лилль (78, 4), Фенербахче (88, 5), Севилью (64, 3) и Аталанту (6, 0).

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