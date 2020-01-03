Италия

Атакующий полузащитник Норрчепинга Симон Скрабб может продолжить карьеру в Серии А.

Состав Брешии в ближайшие дни пополнит атакующий полузащитник Норрчепинга и сборной Финляндии Симон Скрабб — сообщает Sky Sport Italia.

24-летний финн вечером в пятницу, 3 января, прилетит в Италию и на следующий день пройдет медицинское обследование. Если со здоровьем Симона все окажется хорошо, то Брешия заплатит Норрчепингу 2,8 миллиона евро (плюс бонусы), а зарплата Скрабба составит 400 тысяч евро в год.

Скрабб, сыгравший 12 матчей за национальную сборную Финляндии, выступал за Яро (75 матчей во всех турнирах, 7 голов), Атвидаберг (47, 4), Хефле (31, 8) и Норчепинг (22, 3).

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