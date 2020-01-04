Италия

Челси готов продать 25-летнего защитника.

Защитник лондонского Челси Эмерсон может вернуться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 25-летнего итальянца бразильского происхождения заинтересован Ювентус.

Руководство туринского клуба уже связывалось с окружением футболиста, чтобы обсудить с ним вариант с переходом в январе.

Ювентус намерен взять Эмерсона в аренду с последующим правом выкупа, однако также готов оформить переход защитника в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Эмерсон провел за Челси 15 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что Интер сделает предложение Челси по Эмерсону.

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