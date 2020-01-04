Италия

Итальянец сменил на этом посту Массимо Оддо.

Перуджа объявила о назначении Серсе Косми на пост главного тренера команды после увольнения Массимо Оддо.

Финансовые детали сделки и сроки соглашения не разглашаются, однако это уже второй раз, когда итальянский специалист возглавил "грифонов".

Косми известен по работе в таких клубах, как Дженоа, Удинезе, Брешия, Палермо и Пескара. Последней его командой является Венеция, которую он покинул летом 2019 года.

Стоит отметить, что Серсе Косми дебютирует на посту главного тренера Перуджи в матче 1/8 финала Кубка Италии против Наполи, который также сменил наставника в минувшем декабре.

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