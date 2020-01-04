Италия

Средняя посещаемость матчей Серии А выросла на 6% по сравнению с прошлым сезоном.

Интерес болельщиков к матчам Серии А вырос по сравнению с сезоном-2018/19 — сообщает Italian Football Observatory.

Средняя посещаемость после осенней части сезона-2019/20 составила 27 108 зрителей, по сравнению с 25 481 прошлого сезона.

Впрочем, до показателей расцвета Серии А (1997/98) пока далеко — 31 161, так же как и до конкурентов из Топ-4 чемпионатов: Бундеслига — 40 785, АПЛ — 39 292, Примера — 28 627 (в УПЛ — 4 414).

Больше всего болельщиков приходит на домашние матчи Интера — 63 697, Милана — 53 917 и Ювентуса — 39 740.

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