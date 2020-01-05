"Желто-синие" прервали свою трехматчевую серию без побед в чемпионате Италии.
СПАЛ - Верона, Getty Images
05 января 2020, 17:55
В матче 18-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал на своем поле Верону.
Хозяева еще в первом тайме остались в меньшинстве из-за удаления Томовича, после чего Верона закрепила свой успех и обыграла соперника со счетом 0:2.
СПАЛ — Верона 0:2
Голы: Паццини, 14 Стемпиньски, 85
СПАЛ: Бериша — Валоти, Игор Жулио, Томович, Викари (Фелипе, 77), Стрефецца (Флоккари, 83) —
Чонек, Миссироли, Куртич — Палоски (Ди Франческо, 56), Петанья.
Верона: Сильвестри — Гюнтер, Кумбула, Ррахмани — Фараони, Велозу, Пессина, Лазович — Верре (Давидович, 90), Дзакканьи (Агеманг-Баду, 80) — Паццини (Стемпиньски, 73).
Предупреждения: Эспето — Дзакканьи.
Удаление: Томович.