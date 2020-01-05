Дженоа вырвал победу у Сассуоло

Италия

Завершился матч 18-го тура чемпионата Италии.

Дженоа начал 2020-й год с победы – генуэзский коллектив вырвал победу у Сассуоло в заключительные минуты матча.

Дженоа – Сассуоло 2:1

Голы: Кришито, 29 (с пенальти), Пандев, 86 – Обьянг, 33

Дженоа: Перин – Бираски, Ромеро, Кришито – Анкерсен, Ягелло (Берами, 72), Радованович, Стураро (Кассата, 80), Паяч – Пандев, Санабриа (Фавилли, 69)

Сассуоло: Консильи – Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос – Обьянг, Локалелли – Траоре (Распадори, 90+4), Дункан (Джуричич, 53), Бога (Берарди, 80) – Капуто

Предупреждения: Кришито, Стураро, Санабриа, Бираски – Дункан, Локателли, Романья, Тольян, Обьянг.