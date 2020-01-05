Италия

Подопечные Паулу Фонсеки не смогли реализовать свои моменты, в отличие от соперника.

В матче 18-го тура итальянской Серии А Рома принимала на своем поле Торино.

Команда Паулу Фонсеки ожидаемо проводила больше атак, однако реализовать свои возможности у нее не получилось, чего не скажешь про Торино.

Нападающий "быков" Андреа Белотти оформил дубль, чего оказалось достаточно для того, чтобы принести своей команде победу.

Рома — Торино 0:2

Голы: Белотти, 45, 86 (пен.)

Рома: Лопес — Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци — Пеллегрини, Диавара, Верету (Мхитарян, 63) — Дзаньоло (Ундер,88), Перотти (Калинич, 73), Джеко.

Торино: Сиригу — Нкулу, Иццо, Джиджи — де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ласкальт, 89) — Беренгер (Адопо, 90+6), Верди (Мейте, 69) — Белотти

Предупреждения: Диавара, Верету, Коларов, Манчини, Флоренци — Иццо, Верди