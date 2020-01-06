Торино на выезде сумел обыграть Рому в очередном туре чемпионата Италии.
Рома - Торино, Getty Images
06 января 2020, 00:55
В матче 18-го тура Серии А Рома на своем поле принимала Торино.
Исход поединка решил Андреа Белотти: 26-летний форвард гостей записал на свой счет дубль и принес гостям победу.
Обзор матча:
Рома — Торино 0:2
Голы: Белотти, 45, 86 (с пенальти)
Рома: Лопес — Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци — Пеллегрини, Диавара, Верету (Мхитарян, 63) — Дзаньоло (Ундер,88), Перотти (Калинич, 73), Джеко.
Торино: Сиригу — Нкулу, Иццо, Джиджи — де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ласкальт, 89) — Беренгер (Адопо, 90+6), Верди (Мейте, 69) — Белотти
Предупреждения: Диавара, Верету, Коларов, Манчини, Флоренци — Иццо, Верди.
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