Италия

Торино на выезде сумел обыграть Рому в очередном туре чемпионата Италии.

В матче 18-го тура Серии А Рома на своем поле принимала Торино.

Исход поединка решил Андреа Белотти: 26-летний форвард гостей записал на свой счет дубль и принес гостям победу.

Обзор матча:

Рома — Торино 0:2

Голы: Белотти, 45, 86 (с пенальти)

Рома: Лопес — Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци — Пеллегрини, Диавара, Верету (Мхитарян, 63) — Дзаньоло (Ундер,88), Перотти (Калинич, 73), Джеко.

Торино: Сиригу — Нкулу, Иццо, Джиджи — де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ласкальт, 89) — Беренгер (Адопо, 90+6), Верди (Мейте, 69) — Белотти

Предупреждения: Диавара, Верету, Коларов, Манчини, Флоренци — Иццо, Верди.

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