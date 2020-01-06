Футболист решил повесить бутсы на гвоздь.
Даниэле де Росси, getty images
06 января 2020, 20:43
Полузащитник Бока Хуниорс Даниэле де Росси досточно прекратил действие своего контракта и решил завершить карьеру футболиста, сообщает Sky Sports.
Напомним, 36-летний хавбек заключил с аргентинской командой одногоднее соглашение летом 2019 года. Отмечается, что де Росси решил прекратить свои выступления за команду после смены руководства клуба.
В текущем сезоне итальянец провел лишь шесть поединков, пропустив большую часть матчей из-за травм.
Де Росси практически всю свою карьеру провел в Роме, цвета которой он защищал 18 лет. Утверждается, что Даниэле вскоре может получить должность в системе "джаллоросси".