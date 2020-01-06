Италия

Футболист решил повесить бутсы на гвоздь.

Полузащитник Бока Хуниорс Даниэле де Росси досточно прекратил действие своего контракта и решил завершить карьеру футболиста, сообщает Sky Sports.

Напомним, 36-летний хавбек заключил с аргентинской командой одногоднее соглашение летом 2019 года. Отмечается, что де Росси решил прекратить свои выступления за команду после смены руководства клуба.

В текущем сезоне итальянец провел лишь шесть поединков, пропустив большую часть матчей из-за травм.

Де Росси практически всю свою карьеру провел в Роме, цвета которой он защищал 18 лет. Утверждается, что Даниэле вскоре может получить должность в системе "джаллоросси".