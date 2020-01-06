Италия

Менеджер похвалил своего молодого подопечного.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри высказал свое мнение об игре защитника команды Маттейса де Лигта.

"Я первый, кто убежден, что Маттейс станет лучшим защитником в мире".

"У него были пять трудных месяцев. Он играл каждые три дня, и ему пришлось адаптироваться в новой стране, в новом чемпионате, где новый язык и культура", — цитирует Сарри Goal.

Ранее сам де Лигт сравнил Аякс со своей нынешней командой, а также рассказал об адаптации в туринском коллективе.