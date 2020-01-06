Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В поединке 18-го тура Серии А Ювентус в родных стенах не имел проблем с Кальяри, забив четыре безответных гола.

Таким образом, туринцы возглавили турнирную таблицу до тех пор, пока свой поединок не сыграет Интер против Наполи.

Ювентус — Кальяри 4:0

Голы: Роналду, 49, 67 (пен.), 82, Игуаин 81



Ювентус: Щесны — Кудрадо, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди (Джан, 83) — Рэмси (Дуглас Коста, 80) — Дибала (Игуаин, 70), Роналду.



Кальяри: Ольсен — Каччаторе (Фараго, 62), Валукиевич, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини (Олива, 85), Рог — Наингголан — Педро, Симеоне (Черри, 81).



Предупреждения: Рабио — Педро