Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
Ювентус - Кальяри, getty images
06 января 2020, 22:16
В поединке 18-го тура Серии А Ювентус в родных стенах не имел проблем с Кальяри, забив четыре безответных гола.
Таким образом, туринцы возглавили турнирную таблицу до тех пор, пока свой поединок не сыграет Интер против Наполи.
Ювентус — Кальяри 4:0
Голы: Роналду, 49, 67 (пен.), 82, Игуаин 81
Ювентус: Щесны — Кудрадо, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди (Джан, 83) — Рэмси (Дуглас Коста, 80) — Дибала (Игуаин, 70), Роналду.
Кальяри: Ольсен — Каччаторе (Фараго, 62), Валукиевич, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини (Олива, 85), Рог — Наингголан — Педро, Симеоне (Черри, 81).
Предупреждения: Рабио — Педро