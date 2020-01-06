Италия

Подопечные Антонио Конте воспользовались ошибками соперника и набрали три важных балла.

В центральном матче 18-го тура Серии А Наполи принимал на своем поле Интер. После объявления составов сразу отметили, что Алексис Санчес оказался в запасе. С первых команда Антони Конте постаралась забрать игровую инициативу под свой контроль. Гости довольно быстро создали первый момент — Лукаку обвел голкипера и пробил, но мяч угодил в защитника.

Неаполитанцам было довольно трудно переходить на чужую половину поля, а Интер все-таки добился своего — Ромелу Лукаку подкараулил ошибку противника в центре, качнул защитника и пробил точно в ближний угол ворот — Мерет был бессилен. Наполи попытался сразу же ответить, но создать опасный момент не удавалось.

Команды после этого поочередно владели территориальным преимуществом, а гол снова забили гости. Ромелу Лукаку получил передачу на линии штрафной и пробил, а Мерет не смог зафиксировать мяч и упустил его в ворота. Обидный гол, который подарил Интеру существенное преимущество уже на исходе трети матча.

Тем не менее, подопечные Антонио Конте не смогли уйти на перерыв при счете 2:0 для себя. Аркадиуш Милик замкнул передачу от Кальехона с фланга. Наполи предпочтительнее выглядел в конце первой половины игры, но больше забить не смог. Второй тайм команды начали в довольно хорошем темпе, но вскоре стали играть аккуратнее.

Один из моментов закончился прострелом Кандревы с фланга — Манолас в падении мяч остановил, а подоспевший Мартинес расстрелял ворота Мерета. Ошибка грека поставила Наполи в очень трудное положение. Однако неаполитанцы могли отыграть как минимум один мяч, но Ханданович парировал удар Зьелински, перекладина выручила гостей после удара Инсинье.

Интер не забывал про наступление и в одном из моментов претендовал на одиннадцатиметровый удар — Мартинес очутился на газоне в чужой штрафной, но свисток арбитра промолчал. Гаттузо сделал несколько изменений, но даже Кальехон на правом фланге никак на игру повлиять не смог. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Интера.

Наполи — Интер 1:3

Голы: Милик, 39 — Лукаку, 13, 33, Мартинес, 62

Наполи: Мерет — Хисай (Лосано, 81), Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй — Аллан, Руис (Льоренте, 84), Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье

Интер: Ханданович — Де Врей, Бастони — Кандрева, Весино (Сенси, 73), Брозович, Гальярдини (Барелла, 56), Бираги — Лукаку (Валеро, 88), Мартинес

Предупреждения: Кандрева, Барелла, Эспозито (не на поле), Шкриниар